Els arbres de Nadal «sobren» després de festes

El lector de Diari Més Josep Vidal Cabre envia la fotografia d'un arbre de Nadal dipositat al costat d'un contenidor de rebuig

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 17:48

La tradició de decorar un arbre de Nadal durant aquestes festes i ubicar-lo en algun racó de casa arriba a pràcticament totes les llars del territori. Últimament, és força habitual que els arbres no siguin de veritat. Però encara hi ha moltes cases on es prefereix comprar un arbre de Nadal autèntic per a l'ocasió. El problema arriba quan les festes s'acaben, i alguns ciutadans decideixen desfer-se dels arbres de Nadal tal com ho ha fet la persona responsable de la imatge que ha fet arribar el lector Josep Vidal Cabre a la redacció de Diari Més. Aquesta persona va decidir dipositar l'arbre al costat d'un contenidor de rebuig de Tarragona embrutant, així, l'espai públic, enlloc de dur-lo a la deixalleria.