El Programa 30 Plus facilitarà la incorporació al món laboral a 20 persones

Actualitzada 11/01/2017 a les 18:58

La prospecció i l'assessorament a les empreses que contracten a aquestes persones.

L'orientació i l'acompanyament en el procés de contractació i formació.

La formació vinculada al contracte de treball.

L’Ajuntament de Tarragona gestionarà per primera vegada el Programa 30 Plus per facilitar la incorporació al món laboral a 20 persones de 30 a 45 anys.Els participants tindran un contracte laboral de sis mesos en una empresa del territori dels àmbits del transport i logística, hostaleria i serveis. Durant aquest temps també rebran cursos de formació, de durada oscil·lant entre les 90 i 150 hores, relacionats amb la seva branca de treball.Els requisits per apuntar-se a aquest programa són tres: estar apuntat a l’atur, tenir entre 30 i 45 anys i disposar d’uns nivells acadèmics preferentment baixos.La gestió del programa a càrrec de Tarragona Impulsa consta de tres accions:El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca, explica que «aquest tipus de programes beneficien tant a les persones participants, ja que els beneficiaris són persones amb dificultats d’inserció laboral, com a les empreses que hi col·laboren, ja que poden gaudir de bonificacions per a la contractació d'aquest personal».Les persones i empreses interessades a participar al Programa 30 Plus es poden adreçar a Tarragona Impulsa situat a l'Avinguda Vidal i Barraquer s/n o al trucar al telèfon 977 243 609. També hi ha disponible una adreça de correu electrònic: rvidals@tarragona.cat