Dos agents fora de servei enxampen una dona robant en una botiga de la Rambla Nova

S'havia emportat dues dessuadores d'un establiment de roba

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 09:54

Un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona i un vigilant de la Canonja fora de servei van enxampar aquest dimarts una dona robant en un establiment de roba de la Rambla Nova de Tarragona.



Els fets van succeir a les 18.20h, quan els dos agents van observar com les alarmes de l’establiment s’activaven en sortir una dona, a qui una dependenta va recriminar-li la seva actitud. Els agents la van seguir i la van aturar al carrer Girona, on es van identificar amb els seus carnets policials. La dona va treure dues dessuadores de la bossa i va reconèixer que les havia agafat de la botiga. Una patrulla uniformada es va desplaçar fins al lloc per fer-se càrrec de l’actuació.