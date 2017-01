Busquen 150 persones per fer una recreació teatralitzada de memòria històrica a Tarragona

Es recrearà el trasllat de les dones de la presó de Pilats a la presó de les Oblates

Actualitzada 11/01/2017 a les 11:45

El Fòrum de Tarragona per la Memòria, en col·laboració amb l’associació Lo Riu, busca un total de 150 dones per a dur a terme la recreació teatralitzada de memòria històrica a Tarragona: el trasllat de les dones de la presó de Pilats a la presó de les Oblates. En concret l’entitat busca un dones d’entre 18 i 70 anys per fer de figurants. De moment ja se n’han apuntat un total de 70, però l’organització vol arribar a comptar amb un total de 150 figurants.Amb aquesta recreació teatralitzada, que tindrà lloc el 28 de gener de les 18h a les 20h, l’entitat vol retre homenatge a les dones que un cop finalitzada la Guerra Civil van ser sotmeses a presó i mort per les autoritats franquistes. Les figurants que participin en aquest esdeveniment hauran d’anar amb vestimenta d’època: faldilles llargues, manteleta, mocadors de cap, espardenyes i algun estri o bossa d’època. També demanen que no vagin maquillades.Aquelles persones que vulguin participar en aquesta recreació teatralitzada poden enviar un correu a forumtarragona@gmail.com indicant noms i cognoms, telèfon i correu electrònic.