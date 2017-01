Atropellament mortal a les vies del tren de Tarragona

L'accident s'ha produït a primera hora del matí a l'alçada de la plaça dels Carros i ha provocat la interrupció de la circulació dels combois entre Tarragona i Reus

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 09:39

Aquest dimecres prop de les 8h s'ha produït un atropellament mortal a Rodalies a Tarragona, motiu pel qual s'ha interromput la circulació de trens entre Tarragona i Reus. L'atropellament s'ha produït a primera hora del matí a l'alçada de la plaça dels Carros, segons ha pogut saber Diari Més. Rodalies afirma que encara no se sap quin tren ha estat el causant de l'atropellament, ja que que ha estat el comboi de la RT1 amb sortida a Tarragona a les 7.50h i arribada a Reus a les 8.06 qui s'ha trobat el cadàver estès a la via. El comboi encara roman aturat. L'accident també afecta a la R14 i a la R15, línies en les quals també s'ha interromput la circulació. No es preveu transbordar els passatgers, ja que els combois afectats podran continuar el viatge per vies alternatives.