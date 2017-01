Alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes denuncien la mala praxi d'una mestra

El grup demana que el departament els hi retorni els diners de la matrícula del curs intensiu

Els alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes que cursen el curs intensiu d’anglès, –que va començar al setembre i acaba aquest gener–, denuncien el mètode que utilitza una professora per ensenyar. «Sentim que estem perdent el temps. La mestra no es prepara les classes, perd informació i passa per alt alguns temaris», explica Abraham Veciana, el delegat de la classe. És per això que els nou alumnes del curs demanen al departament d’Ensenyament que els hi retornin els diners que han pagat. «Ens sentim estafats i enganyats. La situació és injusta i ens trobem indefensos perquè ningú ens fa cas», lamenta Veciana.



Sense anar més lluny, aquest dimarts, el grup tenia previst un examen que finalment no es va fer, perquè la professora està de baixa des del dilluns. «Ningú ens ha dit res i tampoc ha vingut cap professor substitut», explica el delegat de la classe, que afegeix que «hem demanat una aula per poder parlar i decidir quines accions hem de fer en un futur: aquesta situació és insuportable». El curs acaba aquest gener i els alumnes asseguren que no han après res.



Abans de les festes de Nadal, la classe va anar a queixar-se a la direcció del centre. Segons la directora de la EOI, Yolanda Scott, «hem activat el protocol adequat en aquestes situacions. Es tracta de contrastar la informació que ens ha donat el grup de classe. Però la professora en qüestió ha agafat la baixa i encara no hem pogut posar en marxa la maquinària». Tot i així, Scott assegura que «no hi ha dades objectives» que donin suport a la idea d’apartar a la mestra de les classes. Per altra banda, els alumnes asseguren que s’han posat en contacte amb l’inspector d’educació de Tarragona i li han traslladat el seu malestar.



«El problema és que la mestra és funcionària i té la plaça fixa. Per això no poden prescindir d’ella», assegura Veciana, qui afegeix que «ens consta que la direcció del centre ha rebut més queixes durant els anys anteriors perquè exalumnes ens han explicat situacions similars amb la mateixa docent». Segons el delegat, el curs va començar amb tretze alumnes, que han anat abandonant la formació, perquè «perdien el temps». La classe assegura que mai fan pràctiques orals ni redaccions, i «estem convençuts del que denunciem perquè ens consta que els cursos intensius d’altres llengües són diferents». El grup no descarta portar a terme una concentració per «reivindicar els nostres drets».