Mútua Catalana financia la restauració de les sargues de l'orgue

És una de les joies renaixentistes de la Catedral i es va construir a la segona meitat del segle XVI

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 20:59

La Fundació Privada Mútua Catalana ha signat un acord amb l’Arquebisbat per procedir a la restauració de les sargues de l’orgue de la Catedral. Les sargues les formen un teixit fet amb lligat de curs quadrat de tres o més fils i passades amb les evolucions dels punts d’encreuament disposades obliquament. L’orgue és renaixentista, original de la segona meitat del segle XVI, i va ser restaurat per darrer cop el 2013. La darrera reforma es va fer a uns tallers artesanals d’Holanda i va donar com a resultat un instrument de gran qualitat tècnica, amb 2712 tubs i 53 registres, que, de mica en mica, s’està convertint en un dels referents musicals i culturals de la ciutat, amb una programació regular de concerts vinculada.



El pla de renovació de l’orgue va deixar pendent la restauració de les sarges, que en el cas de la Catedral de Tarragona són de doble batent, que incorporen uns olis pintats sobre teles, originals de la segona meitat del segle XVI, obra de Pietro Paolo de Montalbergo, amb la col·laboració, no confirmada, Pere Serafí.



El conveni forma part del pressupost del 2016 i suposa una injecció de 30.000 euros, que dóna continuïtat a l’acord signat amb el Capítol per al 2015 i s’afegeix al marc de col·laboració de la Fundació amb l’Arquebisbat.