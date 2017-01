Les platges tarragonines des de l'aire

Un dron sobrevola les platges de Tarragona amb una càmera de vídeo

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 18:22

Un vídeo enregistrat amb dron mostra una perspectiva diferent de les platges de Tarragona. Des de la Llarga fins a l'Arrabassada, l'aparell sobrevola dos quilòmetres i 200 metres de distància. Inicia el recorregut per la platja Llarga, i passa per la dels Capellans i la Savinosa, abans d'arribar a l'Arrabassada acabant el trajecte. El dron també sobrevola els abandonats edificis del preventori de la Savinosa. El vídeo ha estat penjat a Youtube per Geppetto Productions.