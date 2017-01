Les obres de recuperació de les grades del Circ ja estan adjudicades

L’empresa Tecno Conrad SL serà l’encarregada de tornar el perfil original a la plaça Sedassos

Actualitzada 09/01/2017 a les 21:25

Les obres de recuperació de les grades del Circ Romà de Tarragona, situades a la plaça Sedassos, ja tenen adjudicatari. L’empresa constructora Tecno Conrad SL, de Barcelona, serà l’encarregada de recuperar l’aspecte del monument romà, amb un pressupost total de 242.000 euros. De moment, encara no hi ha data d’inici d’obres, tot i que fonts municipals asseguren que serà el primer trimestre d’aquest any.



L’adjudicació s’ha portat a terme després que, el passat 23 de desembre, el plenari aprovés definitivament el projecte de recuperació i integració urbanística del Circ Romà, que afectarà l’accessibilitat i a la museística en el sector de la plaça Sedassos, que ha estat redactat per l’arquitecte Ignacio Álvarez Martínez i supervisat per l’arquitecte municipal.



La intervenció que es realitzarà permetrà, per una banda, museïtzar i conservar el monument i, per l’altre, habilitar unes grades obertes i accessibles que s’integraran a la plaça Sedassos. El projecte pretén recuperar una part d’un dels monuments romans més importants de Tarragona, el Circ Romà, un dels millors conservats i dels més singulars que es pot trobar a l’interior del recinte emmurallat de la ciutat.



La intervenció consistirà en la instal·lació d’un llençol plegat que recuperarà el perfil original de les grades en tres de les sis voltes existents i que serà accessible des de la plaça Sedassos. El llençol d’acer i recobert d’un material que combina fusta i plàstic permetrà que el visitant s’hi pugui asseure. Les noves grades protegiran les voltes existents i, a través d’una porta integrada en el monument, es podrà accedir i travessar la volta original. En una segona fase, s’hi habilitarà un espai d’interpretació del Circ amb maquetes i audiovisuals. Al carrer Ferrers, s’arreglarà el mur i es col·locarà una barana d’acer que permetrà observar el monument des de la part de dalt.



La intervenció prevista es farà utilitzant materials que permetran distingir clarament la part nova de l’antiga per facilitar-ne la interpretació i serà reversible en el temps. La superfície total on es realitzarà el projecte és de 450 metres quadrats i les noves grades comptaran amb una superfície de 191 metres quadrats. El projecte ha rebut el 75 per cent del finançament a través del programa 1,5 per cent Cultural del Ministeri de Foment, que té per objectiu la conservació i enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol.