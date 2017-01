El govern posa fil a l'agulla a la comissió de seguiment dels Jocs

La proposta ve de l’oposició i l’òrgan estarà format per regidors del consistori

Actualitzada 10/01/2017 a les 21:25

La comissió informativa i de seguiment dels Jocs Mediterranis, que va demanar el grup municipal de Ciutadans després que l’equip de govern fes pública la decisió d’ajornar els Jocs, comença a veure la llum. Durant la junta de portaveus, que es va celebrar ahir al matí, el coordinador de l’esdeveniment esportiu, Javier Villamayor, va exposar a la resta de grups municipals com seria la comissió informativa i de seguiment. El passat 18 de novembre, la majoria del plenari va aprovar la creació de l’òrgan, a petició d’una moció de Ciutadans.



«La intenció és que la comissió informativa i de seguiment prengui formalitat i institucionalitat», explica Villamayor, qui afegeix que «per tant, la comissió es regularà a través del Reglament Orgànic Municipal (ROM), una eina molt útil en aquests casos». Per altra banda, Villamayor explica que la comissió estarà formada per una representació proporcional, –en funció dels vots rebuts en les últimes eleccions–, dels diferents grups municipals que formen el consistori.



«Cadascun dels partits haurà de triar els seus representants», explica el regidor i coordinador dels Jocs, qui afegeix que «en algunes de les sessions convidarem experts en alguna matèria perquè ens ajudin i expressin la seva opinió». La comissió haurà de reunir-se, com a mínim, una vegada al mes i es podrà convocar la sessió fins a 24 hores abans de celebrar-la.



«La funció d’aquesta comissió és de consulta, d’intercanviar informació, de discussió, de debat i d’assessorament. Pensem que pot ser un bon instrument per assegurar l’èxit dels Jocs», explica Villamayor, que afegeix que «hem volgut que l’òrgan fos regulat pel reglament Orgànic Municipal per dotar-lo d’institucionalitat, formalitat i rigor». El coordinador destaca que «segur que ens posarem d’acord en la majoria de qüestions, ja que sempre que s’ha proposat una idea sobre els Jocs en el plenari, ha comptat amb un ampli suport de la resta de grups municipals».



El funcionament de la comissió informativa i de seguiment dels Jocs Mediterranis serà objecte de debat en el pròxim plenari, del dia 27 de gener, i segons Villamayor, «estic convençut que s’aprovarà». Cal recordar que aquesta idea va sortir del grup municipal de Ciutadans, després de l’anunci de l’ajornament de l’esdeveniment esportiu. «Cal tenir la informació a la mateixa vegada que l’organització, ja que així podrem treballar plegats. Necessitem més tècnics, deia el portaveu, Rubén Viñuales.