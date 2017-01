El Cupó Diari de l'ONCE deixa 35.000 euros a Tarragona

El Cupó Diari de la ONCE ha deixat 35.000 euros al Vendrell.

La sort l'ha repartit Ignasi López de Alda Vallverdú, venedor en el quiosc de la Rambla Nova 101

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 12:28

El sorteig del Cupó Diari de l’ONCE d’aquest dilluns 9 de gener ha repartit un total de 35.000 euros a Tarragona. L’encarregat de repartir la sort ha estat Ignasi López de Alda Vallverdú, venedor de l’ONCE en el quiosc de la Rambla Nova 101, el qual va vendre un cupó electrònic per Terminal Punt de Venda (TPV) premiat amb 35.000 euros.



El Cupó Diari de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.