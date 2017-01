Aplicacions contra el dolor de la mà d'una empresa 'spin-off' de la URV

L'empresa desenvolupa software d'assistència per a teràpies que promouen el benestar

10/01/2017

Una 'spin-off' de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona dissenyarà aplicacions contra el dolor, segons informa la universitat tarragonina. L'empresa Welltech Treatment Management System és fruit de les activitats aplicades del grup d'investigació ALGOS, que se centra en l'estudi i el tractament del dolor.



L'empresa desenvolupa software d'assistència per a teràpies que estaran dirigides a promoure el benestar, tant emocional com físic, de les persones que pateixin qualsevol mena de dolor. També assessora els seus clients, principalment hospitals, en l'ús d'aplicacions dissenyades per aquest objectiu i promou la investigació i la formació de professionals per facilitar el benestar de les persones.



L'empresa la integren el catedràtic Jordi Miró i els investigadors del grup ALGOS Roman Roset, Rocío de la Vega, Laura Hernández i José Manuel Hernández, que s'encarregaran de la comercialització dels productes. Algunes de les aplicacions que comercialitzarà l'empresa, tant a centres sanitaris com a particulars, són Painometer, Fibroline i Welltech App.



Painometer permet monitorar el nivell de dolor que pateixen els seus usuaris per portar-ne un control. Aquesta aplicació ja va ser premiada en les IV Jornades R+D+i en TIC i Salut. Fibroline, de la seva banda, proporciona recursos per afrontar la malaltia de la fibromiàlgia i millorar la qualitat de vida dels afectats, i va obtenir un accèssit en els VIII Premis de fibromiàlgia, atorgats per la Fundació d'Afectats de fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Welltech App, per últim, té la mateixa estructura que les altres dues, però sense un contingut específic, ja que serà el terapeuta del pacient qui l'omplirà de contingut digital en funció de les necessitats de l'usuari.