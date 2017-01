Les escales del Palau Firal com a escenari d'entrenament

L'activitat està organitzada per l'associació social i lúdica tarragonina Nexo Project

Tant atletes experts com aficionats podran entrenar-se, aquest dimecres 11 de gener, en un escenari totalment diferent als habituals, com poden ser la pista d'atletisme o la cinta de córrer del gimnàs. En aquesta ocasió, les escales del Palau Firal i de Congressos de Tarragona acolliran una sessió d'entrenament organitzada per Nexo Project i duta a terme per l'entrenador d'atletisme Aleix Torras. Anomenada 'Training Stairs TGN', l'activitat està dirigida, segons informa l'associació social i lúdica de Tarragona, a «qui vulgui cremar els excessos de Nadal i adquirir to muscular».



El circuit que es realitzarà és d'uns 1.100 metres de llargada, i es farà tres vegades. Des de l'organització asseguren que tothom podrà seguir el ritme propi, i no passa res si no s'aconsegueix realitzar les tres voltes. L'activitat tindrà lloc aquest dimecres a la tarda. Participants i membres de l'entitat s'hauran de trobar a les 19 hores a les escales del Palau per tal d'explicar-ne el funcionament abans de començar amb l'entrenament.