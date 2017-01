Campanya per augmentar les donacions de sang, que han caigut un 25% per Nadal

Durant la campanya, celebrada del 13 al 20 de gener, es podrà donar sang al Joan XXIII, al Sant Joan de Reus i a l'Ajuntament de Tarragona a la demarcació

Actualitzada 09/01/2017 a les 11:48

L’Ajuntament de Tarragona, l’Hospital Joan XXIII i el Sant Joan de Reus seran els punts a la demarcació on aquells que ho desitgin podran donar sang en el marc de la Marató 2.0, organitzada pel Banc de Sang i Teixits. La Marató 2.0 tindrà lloc del 13 al 20 de gener després que les donacions de sang hagin disminuït al voltant d’un 25% durant el Nadal pel canvi d’hàbits de la ciutadania, el fred i diversos festius intersetmanals. Amb aquesta campanya s’esperen aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves.La campanya es desenvoluparà als grans hospitals de Catalunya, entre els quals hi figuren els hospitals Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus. Per altra banda, el divendres 13 o dissabte 14 de gener també es podrà donar sang a l’Ajuntament de Tarragona, així com també als ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida i al Palau de la Generalitat.Totes les persones que vulguin col·laborar amb la Marató de Donants de Sang 2.0 poden entrar al web maratodonants.cat i reservar hora per donar sang en un dels punts de donació, tot i que no és imprescindible. Amb la reserva d’hora es vol evitar que ningú hagi d’esperar-se per donar sang.Durant la setmana en què es desenvolupi la campanya també es faran prop de 100 col·lectes de donació per tot el territori, un 10% més que en l’anterior edició de la Marató. Els horaris i adreces es poden consultar al web donarsang.gencat.cat . Per altra banda, la Federació Catalana de Donants de Sang i Creu Roja, entre altres institucions, s’han implicat en la Marató i aportaran voluntaris que ajudaran a difondre aquesta iniciativa.Cal dir que el Banc de Sang dedica la Marató de Donants de Sang 2.0 està dedicada als grups sanguinis i a tot el que cal saber-ne, ja que un estudi del Centre d’Estudis d’Opinió afirma que un 40% dels catalans no sap quin grup sanguini té. Així, sota el lema “La teva sang diu coses. Comparteix-les”, la campanya vol posar de relleu la informació que es pot saber d’una persona a partir del grup sanguini, com ara de qui pot rebre sang, a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir la seva sang.