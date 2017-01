La màgia del Gran Circ dels Reis Mags s'acomiada de Tarragona

Milers de persones han vist l’espectacle a la TAP des de divendres passat

Fins el 8 de gener el @TarracoArena serà el Gran circ dels Reis Mags! Circ d'espectacle de primera qualitat amb 44 artistes internacionals. pic.twitter.com/hYLhi0rJlm — Tria33 (@tria33) 6 de gener de 2017

El dia de Reis va arribar acompanyat de la màgia del circ per omplir la Tarraco Arena Plaça. Al llarg d’aquest cap de setmana la TAP ha acollit l’espectacle ‘El Gran Circ dels Reis Mags’, una perfecta combinació de les atmosferes nadalenques i circenses. Tot un èxit que, en la primera funció, va aconseguir reunir prop de 2.000 espectadors.El Gran Circ dels Reis Mags suma en un mateix escenaris el Nadal, l’Orient i el circ internacional. Durant prop de 2 hores d’espectacle, els assistents han pogut gaudir d’un total de 44 artistes vinguts d’arreu del món, com ara la Xina, Mongòlia, Mèxic i d’altres països europeus.Aquest diumenge 8 de gener posa punt i final a la seva estada a la Tarraco Arena Plaça amb dues funcions, a les 11:30h i a les 17:30h, amb entrades que oscil·len entre els 10€ i els 35€. El Gran Circ dels Reis Mags compta amb el prestigi del Festival Internacional de Circ de Figueres i està recomanat per Tria33, del canal cultural de la Televisió de Catalunya.