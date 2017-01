La natura s'apodera de la bolera de la Ciutat Residencial

La Generalitat busca llogar l’extensa zona, abandonada fa temps

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 19:35

A mitjans dels anys 50 es va inaugurar la Ciutat Residencial i de Repòs de Tarragona, situada a primera línia de mar just darrera la platja Llarga tarragonina. Es tracta d’una gran zona residencial dividida en tres terrasses a causa de les dues infraestructures que la travessen: la via del tren i la N-340. Malgrat ser una zona de titularitat municipal, la Generalitat de Catalunya fa temps que buscar llogar els terrenys que ocupa després de descartar-ne la venda.



A la zona del mig de la Ciutat Residencial és on es troben els equipaments dedicats a l’oci i a la realització d’activitats esportives. Just darrera la carretera N-340 s’hi troba una bolera completament abandonada i que la natura ha ocupat per complert. El fotògraf tarragoní Jaume Cardona va visitar l’abandonada bolera per a fotografiar-la. Les imatges les va compartir al seu blog, ‘La Makineta del Temps’, on hi exhibeix galeries dedicades a indrets i espais abandonats.