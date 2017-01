Els Reis d'Orient reparteixen regals a l'Hospital Joan XXIII

Ses Majestats han visitat els infants de la planta de pediatria

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 13:53

Abans de tornar cap a l’Orient, els tres Reis han passat per l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Després de repartir regals durant tota la nit, Melcior Gaspar i Baltasar han visitat aquells infants de la planta de pediatria que no han pogut gaudir de la nit i el dia de Reis a casa seva.



Els tres Reis han començat la seva visita a l’hospital tarragoní per la planta de pediatria, on han repartit regals i caramels. També han fet una visita molt especial a la sala de recents nascuts i a les mares que han donat a llum durant aquesta nit.



Melcior, Gaspar i Baltasar han recorregut els passadissos de l’Hospital Joan XXIII acompanyats dels seus patges i d’algunes de les infermeres i metgesses de la planta de pediatria. Abans de la visita a l'hospital també han acudit a les dependències de la Guàrdia Urbana de Tarragona.