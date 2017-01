Rubén Marín celebra deu anys portant joguines als nens de Joan XXIII

El torero tarragoní, acompanyat del també matador Serafín Marín, ha distribuït tres-cents regals entre els infants ingressats a l’hospital

Actualitzada 04/01/2017 a les 20:51

Els nens ingressats a la planta de Pediatria de l’Hospital Joan XXIII van rebre ahir la visita del rei Gaspar, acompanyat d’un patge, del torero tarragoní Rubén Marín, i del també matador Serafín Marín, els quals van repartir prop de tres-cents regals i molta il·lusió entre els més petits. Aquest és el desé any que el torero de Tarragona porta a terme aquesta iniciativa solidària.



En anteriors ocasions, Marín va fer la visita junt amb el jugador del Barça Jordi Alba, el cantant Antonio Orozco o Vergüenza Ajena, i en l’edició d’aquest any del torero barceloní Serafín Marín, qui ho ha fet per tercera vegada. «És un dia emotiu i sempre que Rubén m’ho demana l’acompanyo per què és important poder fer feliç, almenys per un minut, un nen ingressat a l’hospital, i més en aquestes dates».



Rubén Marín va manifestar que «des que vaig iniciar aquesta activitat solidària, cada vegada són més les empreses que hi col·laboren aportant joguines». «Per la meva professió, sé què significa passar festes com el Nadal en un hospital i vaig decidir començar a portar regals als nens», va comentar, per afegir-hi que «va a més i ja s’està convertint en una tradició». Marín es va mostrar molt feliç quan feia entrega de les joguines als nens.



El torero tarragoní recomana a tothom «fer aquesta activitat almenys una vegada a la vida per què és molt bonica i et recompensa molt en l’àmbit personal: no hi ha res més bonic que veure el somriure d’un nen quan està hospitalitzat».



Just en el moment en què va iniciar-se el repartiment de les joguines i els regals va ser ingressat un nen. Era el setzè ahir a la tarda hi havia a la quarta planta de l’hospital. Des de fa sis anys, Rubén Marín té una empresa i organitza exhibicions de toreig sense sang ni mort de l’animal. Actualment, fa aquests espectacles a Castelló per a operadors turístics de Rússia.