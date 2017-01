L'Associació Quilòmetre Zero rep 10.000 euros de l'Obra Social la Caixa pels seus projectes

158 infants de Tarragona adquiriran eines per integrar valors constructius i hàbits saludables en el seu entorn social i familiar

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 16:13

L’Obra Social la Caixa ha concedit 10.000 euros a l’Associació Quilòmetre Zero, seleccionada en la convocatòria d’Interculturalitat i acció social 2016 i que actuarà a Tarragona. Aquesta convocatòria ofereix ajuts a projectes dirigits a afavorir la convivència ciutadana i el desenvolupament personal i social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de la salut integral, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.



L'associació tarragonina, amb el projecte Rossinyol Tarragona, té com a objectius facilitar la integració social de nens i nenes de diferents contexts socioculturals i influir en el seu creixement perquè els sigui més fàcil desenvolupar-se personalment i adquirir les competències bàsiques i transversals, proporcionant als infants suport social, cultural i lingüístic, consell, amistat, reforç i un exemple positiu. Els beneficiaris directes del projecte són 158 infants, i hi participen estudiants de diferents facultats de la URV que creen dinàmiques amb centres educatius i alumnat de les escoles de primària i secundària de la ciutat de Tarragona.



Una altra de les actuacions d'aquesta associació és el projecte Esmorzar i al Cole, que es duu a terme al Col·legi Public de Bonavista i que des del 2013 facilita esmorzar, dinar i berenar a nens i nenes del centre i que distribueix el professorat entre l'alumnat que ho necessita.