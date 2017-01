Joguines als nens atesos per Creu Roja de Tarragona de la mà de Tarraco Center

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 18:56

La delegació de Creu Roja de Tarragona ha rebut joguines noves de la mà del Grup Automobilístic Tarraco Center, representant de diverses marques de vehicles a la província de Tarragona, per tal de repartir-los als nens i nenes atesos per l'entitat.



Els recursos humans del grup automobilístic i el comerç local de joguines Gascó han realitzat aquesta aportació solidària coincidint amb les festes de Nadal. L’objectiu de la donació, que s’ha realitzat aquest dijous 5 de gener, és que els infants atesos per Creu Roja puguin gaudir de les joguines aquestes festes.