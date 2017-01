Els tarragonins reben els Reis Mags d'Orient amb entusiasme

Ses Majestats han arribat al Moll de Costa en vaixell

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 20:29

Els Reis Mags d'Orient han estat rebuts amb il·lusió per centenars de persones al Moll de Costa del Serrallo, a Tarragona, on han arribat en vaixell. Una gran multitud s'ha reunit en aquesta part de la ciutat per ser els primers en saludar, en primera persona, a Ses Majestats. Després d'un breu parlament a sobre el petit escenari muntat per a l'ocasió, els focs artificials han il·luminat el cel del Serrallo. I aquests, han donat pas als cotxes, que han transportat els Reis fins a les carrosses, que els esperaven per iniciar el recorregut al carrer Reial i a la plaça dels Carros. Des d'aquí han pujat pel carrer Apodaca, fins a arribar a la Rambla Nova. I després de pujar pels carrers de Sant Agustí i Portalet, han fet cap a la plaça de la Font, on ha arribat el moment més esperat de la nit: l'entrega de claus de la ciutat als tres Reis Màgics per tal que puguin repartir tots els regals als nens tarragonins durant la nit.