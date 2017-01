Els jugadors del Nàstic visiten als infants ingressats al Joan XXIII i a Santa Tecla

Els més petits han rebut diversos obsequis que els han atorgat els futbolistes

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 15:07

Els nens i nenes de la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII i el Sant Pau i Santa Tecla han rebut aquest dijous 5 de gener una visita molt especial: la dels jugadors del primer equip del Nàstic. Els integrants de la plantilla grana s’han dividit en dos grups per tal de visitar ambdós centres, on s’han repartit regals del Nàstic per als petits que es troben ingressats durant aquestes festes.



Al Joan XXIII els futbolistes han visitat a 23 nens i nenes, mentre que al Santa Tecla han passat una estona agradable amb 15 joves pacients. Els grana han visitat les plantes de maternitat i les habitacions dels hospital que comptaven amb jovent. Cadascun d’ells s’han emportat una bufanda, una pilota oficial del Nàstic i un calendari.