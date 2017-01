Un pastís oblidat al forn desferma l'alerta d'incendi en un bloc a Tarragona

Els Bombers han pogut controlar la situació en pocs minuts

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 22:13

Veïns d'un bloc de pisos de l'avinguda Catalunya de Tarragona s'han alarmat quan, de sobte, l'escala de l'habitatge i alguns dels pisos s'han començat a omplir de fum aquest dijous, 4 de gener, al vespre. Immediatament, i preocupats per què podia passar, alguns veïns han trucat al 112 per alertar de la situació. Bombers ha enviat fins al lloc dels fets, el número 24 de l'avinguda Catalunya, fins a cinc dotacions terrestres. Un cop allà, el cos de bombers ha pogut comprovar que es tractava d'un pastís que els veïns d'un dels pisos s'havien oblidat al forn, creant un dens fum que ha anat expandint-se per tot el bloc.



Segons informa Bombers, en uns 10 minuts han pogut ventilar el bloc. Tot i que finalment, la situació s'ha saldat sense danys personals i no ha calgut dur a terme cap evacuació, alguns veïns han preferit sortir a de casa seva i esperar-se a l'exterior de l'edifici fins que la situació no s'ha normalitzat.