Tarragona acollirà una exposició centrada en el còmic en català

Es podrà visitar del 10 al 23 de gener, a l’Espai Jove Kesse

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 11:35

L’exposició Vinyetes: història del còmic en català arribarà a Tarragona del 10 al 23 de gener de la mà del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Tarragona. Aquesta mostra, elaborada pel CNL, es podrà visitar a l’Espai Jove Kesse de dimarts a dissabte en horari de 16.30h a 21h.



Aquells que s’acostin a observar l’exposició s’endinsaran en un breu recorregut per la història del còmic en català. A més, la mostra també explica els lligams amb les diferents escoles –de creació i de traducció–, i posa de manifest la importància del còmic en la societat contemporània.



L’exposició forma part de la campanya del CNL de Barcelona Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català, que té per objectius donar a conèixer i fer visible els còmics que s’editen en català per fomentar-ne el consum. Alhora també pretén incentivar les indústries culturals i les editorials a consolidar i ampliar les edicions, videojocs i audiovisuals del còmic en aquesta llengua.