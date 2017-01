La mort de la ciclista reviu el debat sobre el perill de les carreteres

Entitats ciclistes organitzen una concentració en record de les víctimes i demanen a les autoritats que se senyalitzin els punts negres de la ciutat

Actualitzada 03/01/2017 a les 20:46

Arran de la mort d’una ciclista tarragonina, el passat mes de febrer, el Club Ciclista de Tarragona i el de Campclar han convocat una concentració el pròxim dissabte dia 14 de gener a les dotze del migdia a la plaça de la Font, davant de l’edifici de l’Ajuntament. La intenció és doble: per una part, donar suport als familiars dels ciclistes que han mort a les carreteres i, per l’altra, demanar a les autoritats que busquin solucions serioses per evitar més casos com el de la Marta Domínguez, que va morir atropellada a la carretera de Vilabella, el passat mes de desembre.



«La concentració és una manera de reivindicar que és possible la convivència entre els conductors de turisme i els ciclistes. Només és necessari que uns i altres prenguin les mesures pertinents», explica Josep Maria Gornals, president del Club Ciclista Tarragona i organitzador de la concentració del dia 14. Les entitats demanen que es respectin les normes de circulació, que s’instal·lin més carrils bici i més senyals en els principals punts negres i «supliquem a les autoritats que facin lleis per endurir les penes en cas d’incompliment de les lleis», explica Gornals.



Per altra banda, el president del club remarca que «la convivència entre uns i altres també és responsabilitat dels ciclistes, que han de vestir amb roba visible, amb casc, amb llums en el cas que sigui de nit i, sobretot, no beure alcohol abans d’agafar la bicicleta». Segons Gornals, l’antiga carretera N-340 i la via que enllaça el barri de Sant Pere i Sant Pau amb Santes Creus són alguns dels punts negres de la ciutat.



Catalunya va registrar l’any passat fins a 72 ciclistes morts a les carreteres catalanes. Des de fa uns deu anys, la xifra de ciclistes que han perdut la vida va en augment. Segons el president del Club Ciclista de Tarragona, «això és així perquè cada vegada els ciciclistes van més en grup, la qual cosa és negativa perquè hi ha més perill d’atropellament, però, a la vegada, convé anar en grup per si passa qualsevol cosa». Dissabte 14 de gener, a les dotze del migdia a la plaça de la Font, es parlarà de tots aquests aspectes.