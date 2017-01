Joan XXIII habilita 8 llits a Urgències específicament per a pacients amb grip

El departament manté una activitat frenètica i la planta oberta especialment ja funciona de ple

El servei d’Urgències de Joan XXIII mantenia aquest dimarts, una jornada més, una activitat frenètica a causa de l’epidèmia de la grip. Segons l’ICS, l’ala de la cinquena planta de l’edifici B oberta dimarts per descongestionar de pacients Urgències i poder absorbir l’alta demanda d’hospitalitzacions a les diferents plantes, està ja a ple rendiment, amb totes les habitacions obertes.



A banda, la direcció de l’hospital ha pres la decisió d’habilitar a Urgències, una zona específica per als pacients que presenten un procés gripal, per tal de concentrar les cures i l’atenció del personal mèdic i d’infermeria. En total són vuit llits d’observació als que aniran destinats tots els pacients amb grip, des del primer moment que siguin cridats per megafonia. Segons explica l’ICS, les obres de la segona fase d’Urgències, enllestides el darrer mes d’octubre, permeten organitzar i distribuir millor als usuaris i oferir-los un major confort. Per la seva banda, el sindicat CGT continua reclamant que els tres profesionals d’inferermia afegits a cada torn, es mantinguin un cop superada la punta d’atenció gripal.