Els locals comercials del Mercadona al Mercat es destinaran a forn i congelats

L’empresa de supermercats va sol·licitar sis locals del nou edifici del Mercat per ampliar la botiga

Actualitzada 04/01/2017 a les 08:55

Els sis locals comercials de la planta baixa del nou edifici del Mercat Central que va sol·licitar l’empresa Mercadona es destinaran a la sala de vendes del supermercat, és a dir l’espai que trepitja el client. Concretament, en aquests 145 metres quadrats, hi anirà la secció de forn i les càmeres de congelats i refrigerats.



La intenció que té Mercadona amb el supermercat del Mercat Central és posar en marxa «un nou model de botiga eficient que millora i optimitza l’experiència de compra». El nou model tindrà una millor distribució i decoració, i aposta per reforçar les seccions. Aquestes millores afectaran gairebé tots els Mercadona del país. La peculiaritat del supermercat situat al Mercat Central és que una gran vidriera permetrà veure el producte des de les escales mecàniques de l’edifici.



Cal recordar que encara queden lliures per licitar set dels catorze locals buits de la planta baixa del Mercat. La regidora de Comerç i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, es mostra optimista i assegura que «quan el mercat arrenqui, omplirem els locals».