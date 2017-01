La TAP escalfa motors per acollir el Gran Circ dels Reis Mags del 6 al 8 de gener

L’organització ja ha venut 3.000 de les 10.000 entrades disponibles

Actualitzada 03/01/2017 a les 13:57

La Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona ja ho té gairebé tot a punt per acollir els dies 6, 7 i 8 de gener el Gran Circ dels Reis Mags. Un espectacle inèdit a la ciutat, que comptarà amb 44 artistes internacionals i dotze atraccions de les principals disciplines circenses. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha presidit aquest dimarts al matí al consistori la recepció oficial dels artistes, que posteriorment s’han traslladat a la plaça de la Font per oferir un tastet dels seus números. Amb 3.000 de les 10.000 entrades disponibles ja venudes, el batlle ha subratllat que el Gran Circ dels Reis Mags suposarà un estímul comercial i turístic per a la ciutat, i posarà Tarragona al nivell d’altres capitals europees que programen espectacles d’aquest format dins la seva oferta nadalenca. Tant l’organització, la Circus Arts Foundation, com el consistori, han explicitat la seva voluntat de fer-ne més edicions.



La fundació Circus Arts Foundation nascuda a Figueres ha triat Tarragona com la seu de la seva tercera producció a Catalunya. Després d’impulsar el festival Elefant d’Or a Figueres i el Gran Circ de Nadal de Girona, aquesta entitat porta un nova proposta a la TAP adreçada a un públic familiar i adult per «reivindicar el circ de qualitat» i situar Tarragona en el mapa de ciutats europees amb programació de circs de Nadal, segons ha explicat aquest dimarts el seu responsable, Genís Matabosch.



El Gran Circ dels Reis Mags oferirà un total de cinc representacions els dies 6, 7 i 8 de gener. La plaça quedarà totalment habilitada aquest dimarts al migdia per tal d’oferir un espectacular muntatge de gran qualitat, amb un màxim de 2.000 espectadors, amb dotze atraccions d’una desena de països. El muntatge té un pressupost que ronda els 150.000 euros i garanteix una visibilitat òptima des de totes les localitats amb l’objectiu de «creuar mirades entre el públic i els artistes» i establir «una relació humana», segons Matabosch. El preu de les entrades oscil·la entre els 10 i els 35 euros, i encara n'hi ha 7.000 de disponibles.



A partir d'aquest divendres, la TAP es convertirà en un gran circ estable que comptarà amb la participació de 44 artistes amb alguns dels números estrella dels circs estatals de Mongòlia, la Xina i Ucraïna. L’espectacle comptarà amb la presència del duo d’acròbates Vladimir i el malabarista Gumenyuk d’Ucraïna, el quintet de monociclistes xineses amb llançaments de tasses o la troupe de saltadors a la bàscula de Mongòlia Zola, un referent mundial en aquesta disciplina. Aquest dimarts els artistes han ofert un tastet dels seus espectaculars números a la plaça de la Font, després de ser rebuts per l’alcalde a l’Ajuntament.



Les més de dues hores de muntatge també permetran gaudir del trio Campa, considerats els millors pallassos musicals dels Estats Units, així com de l’ensinistrador d’aus Juan Gutiérrez o la Troupe Assa de volteig olímpic a cavall. La pista de la TAP es tenyirà de l’atmosfera d’un mercat àrab per acollir ballarines sorgides de contes de Les Mil i Una Nits i endinsarà a l’espectador a l’exotisme del país de Ses Majestats. Tot plegat, comptarà amb l’acompanyament musical en directe de l’orquestra dirigida per Vincent Guibert.



Segons l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l’espectacle suposarà afegir una activitat cultural de qualitat als actes nadalencs de la ciutat, i permetrà impulsar el turisme i el comerç. Per aquest motiu, el batlle ha assegurat que treballaran per garantir-ne la continuïtat. Per la seva banda, els gestors de la TAP han manifestat que el Gran Circ dels Reis Mags serà «el millor espectacle» que es podrà veure al recinte.