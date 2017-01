Ballesteros demana que no «quedi impune» la pintada al fortí de Sant Antoni

L'alcalde afirma que «el problema dels comportaments incívics a Tarragona és una preocupant realitat»

Preocupant acció incívica la que s’ha produït a les restes de la Tàrraco romana, Patrimoni de la Humanitat. El fortí de Sant Antoni ha aparegut amb un dels laterals que dóna a peu de carrer pintat amb esprai, per un missatge d’amor on es pot llegir «Adriana TKM». L’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros va mostrar ahir a les xarxes socials la seva repulsa més absoluta a aquest tipus d’actes. «El problema dels comportaments incívics a Tarragona és una preocupant realitat», va raonar en un primer punt. «A banda de les caques de gos i d’altres situacions quotidianes en les quals s’evidencia la falta de responsabilitat en l’ús de l’espai públic, les pintades són, també, un factor important», va escriure el batlle, que al llarg del missatge va anar pujant de to. «Aquesta vegada, però, s’han passat. És una bretolada inacceptable que no respecta ni el patrimoni històric», va dir.



L’alcalde va demanar fins i tot, un càstig per a qui ha realitzat aquestes pintades, assegurant «que la irresponsabilitat de l’autor o autors és massa gran per quedar impune». A més, es va comprometre a que els equips municipals treballaran per eliminar aquest atac pictòric al baluard de Sant Antoni. «Des del Museu d’Història i des de la Brigada hi buscaran la millor solució», va apuntar.