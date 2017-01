La R16 tanca el mes amb 13 jornades on la puntualitat no arriba ni al 80%

En els quatre dies laborables de la darrera setmana es va acumular un retard de 528 minuts i un comboi va patir dues avaries en un mateix viatge

La R16 de Rodalies que uneix Barcelona Estació de França amb Tortosa, passant per Tarragona, tanca l’últim mes del 2016 amb unes xifres nefastes de puntualitat, tot i la modificació d’horaris que es va realitzar, de forma consensuada, entre Generalitat i Renfe Operadora, a l’agost, per tal d’adaptar la cartellera al pas real dels trens. Tot i el «maquillatge dels retards», titllat així per Plataforma Trens Dignes Ebre, que consistia a afegir una mitjana de vuit minuts més de viatge als horaris habituals, el pas dels trens continua lluny del que es diu sobre paper. Segons les xifres internes de Renfe i Adif a les quals ha tingut accés Diari Més, entre l’1 i el 30 de desembre, en 13 jornades la puntualitat dels 20 combois diaris –10 en cada sentit– no va arribar ni al 80%. Sense comptabilitzar l’últim dia de l’any, la mitjana de puntualitat va ser del 76,68%. De fet, en cinc jornades el compliment dels horaris no va arribar ni al 60% dels combois. Va ser els dies 14, 16, 19, 28 i especialment el 22 de desembre. Aquell dia només es va oferir una puntualitat del 35%. Això es tradueix en que dels 20 trens, només 7 van arribar amb una demora inferior als 7 minuts de retard, que és l’interval a partir del qual Generalitat i Renfe van pactar, al setembre, realitzar les devolucions «express» dels bitllets, on la companyia dóna de franc un bitllet per tornar a realitzar un viatge.



Val a dir que la Generalitat va permetre la modificació dels horaris a l’estiu, a canvi d’assolir un temps de demora que no fos més baix al 90% en aquesta línia, una fita que només s’ha aconseguit en vuit jornades d’aquest darrer mes, algunes de les quals festives, on el trànsit ferroviari disminueix notablement en la via que recorre el litoral català.



L’informe intern diari mostra com a motius de les demores, la congestió ferroviària a l’accés i sortida de Barcelona –on coincideixen trens de Rodalies de l’àrea metropolitana amb Regionals–, alguns creuaments on els trens de la R16 s’han de detenir a l’estació per deixar pas als combois d’altres rutes més ràpids, i algunes incidències protagonitzades per passatgers, que obliguen a intervenir a la policia i retarden la ruta.



Amb tot, el que més destaca d’aquest últim mes que clou l’any del servei de Rodalies, són les nombroses avaries. Molt especialment en la infraestructura gestionada per Adif, que ha sigut blanc de les crítiques reiteradament pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per la manca d’inversió en aquest corredor ferroviari que uneix la capital catalana amb el sud del territori. De l’1 al 30 de desembre, s’han produït una vintena d’avaries. Poques jornades han quedat exemptes de retards pel mal funcionament de les instal·lacions. De fet, només en l’estació de Tarragona, aquest darrer mes hi ha hagut tres fallades: una el dia 3, l’altre el dia 17 en les instal·lacions de seguretat, l’endemà una altra més, i l’última el darrer dimarts, quan es va produir una avaria tècnica. El mapa de les fallades s’estén a altres estacions del territori, com ara Port Aventura o Torredembarra.



L’última setmana laborable de l’any –del 27 al 30–, per fixar un període concret, els usuaris de la línia van haver de suportar 528 minuts de retards en el global de les circulacions. Ho encapçala un delirant viatge entre Tortosa i l’Estació de França que sortia a les 9.10 h del matí, el 28 de desembre, en el que els usuaris van haver de suportar dues avaries en un mateix viatge, una a l’origen, i l’altre entre Mont-roig i Tarragona. Els passatgers van arribar a Barcelona 1 hora i 36 minuts tard.