La Catedral obre les seves portes a avis i néts per segon any consecutiu

L'activitat 'Els avis ensenyen la catedral als néts' tindrà lloc el proper 4 de gener

Redacció

Actualitzada 02/01/2017 a les 14:13

Els Amics de la Catedral organitzen per segon any consecutiu la iniciativa Els avis ensenyen la catedral als néts, la qual tindrà lloc el proper 4 de gener de 11h a 13h. Aquesta activitat, dirigida per Joan Virgili, té l’objectiu que els infants, acompanyats dels seus avis o pares, puguin visitar diferents indrets de la Catedral d’una manera lúdica.



Els nens i nenes podran descobrir amb l’ajuda dels seus acompanyants qüestions com on són el Moisés i la bruixa petrificada o com s’arriba a les campanes. La activitat, de caràcter gratuït, començarà a les 11h i el punt de concentració serà el Pla de la Seu.