L'actor Fermí Fernàndez es queixa de l'actitud «prepotent i xulesca» de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Afirma que, en cometre una infracció, un agent li va dir que si li replicava el multaria

Actualitzada 02/01/2017 a les 12:05

"No em repliqui o el multo" Encara que s'hagi fet una infracció, cal que la Guàrdia Urbana de @TGNAjuntament sigui prepotent i xulesca? NO! — Fermí Fernàndez (@Fermi_Fdes) 31 de desembre de 2016

@Fermi_Fdes ens pots descrure els fets (hora, lloc) per missatge directe? Ho comunicarem a la Guàrdia Urbana. Lamentem que hagi anat així. — Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) 2 de gener de 2017

L'actor i humorista tarragoní Fermí Fernàndez, col·laborador del Terrat conegut per la seva participació en programes com Crackòvia i Polònia, entre d'altres, ha criticat públicament l'actitud «prepotent i xulesca» de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ho va fer el passat 31 de desembre en el seu perfil de Twitter, on explica que un agent s'havia dirigit a ell amb una actitud xulesca dient-li que si el replicava per la infracció que havia fet, el multaria. Fermí opina en la seva piulada que aquesta no és una actitud correcta de la Guàrdia Urbana envers el ciutadà, tot i que s'hagi comès una infracció.L'Ajuntament de Tarragona ha emès una piulada aquest 2 de gener en resposta a Fernàndez lamentant aquesta situació i explicant que comunicarà el seu descontent a la Guàrdia Urbana. També li ha demanat una descripció detallada dels fets.