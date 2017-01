Grups de joves creen inseguretat entre els veïns de la Part Baixa

L’alcalde assegura que la Guàrdia Urbana està fent un seguiment sobre aquestes bandes

Els veïns de la Part Baixa de la ciutat es mostren preocupats per l’increment de baralles entre grups de joves a la zona de les escales del Vapor i a la plaça dels Carros, durant aquestes últimes setmanes. Les baralles estan protagonitzades per grups de joves que fa uns mesos es van instal·lar a la Part Baixa de la ciutat i, segons els veïns, han ocasionat diversos desperfectes i actes vandàlics al mobiliari urbà, com per exemple, la barana de vidre del carrer Zamenhof.



Segons va explicar l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, aquestes bandes podrien tenir relació amb les detencions que es van portar a terme dijous passat, quan els veïns van alertar a la Guàrdia Urbana que cinc joves armats d’origen magrebís estaven causant aldarulls. La policia va detenir els cinc membres del grup, que anaven armats amb pals, armes blanques i una arma simulada de foc. Segons va informar l’alcalde l’endemà, «es podria tractar d’un conflicte entre bandes».



És per això que els veïns tenen por de sortit a la nit a passejar els gos o d’anar al centre de la ciutat passant per les escales mecàniques. «Cada dos per tres hi ha baralles, es discuteixen, beuen, fumen i trenquen el mobiliari urbà. Això no és manera de viure», assegura Josep Lerin, un veí del carrer Zamenhof. Per altra banda, els veïns també es queixen que «truquem a la Guàrdia Urbana, però no vénen mai». En aquesta línia, l’alcalde va explica que «que no es vegin les sirenes i les llums blaves de la policia, no vol dir que no hi vagin, però a vegades és millor no fer soroll per fer un bon seguiment». Ballesteros va confirmar que la Guàrdia Urbana està treballant en aquesta línia «per tal d’eliminar el vandalisme existent a la zona». Segons els veïns, es tractaria de bandes llatines, –tot i que també hi ha espanyols i magrebins–, que es poden localitzar entre el carrer Zamenhof i la plaça dels Carros.



Les entitats veïnals de la zona asseguren que continuaran col·laborant amb la policia per acabar amb aquests episodis. «Nosaltres anem explicant el que veiem i vivim, a veure si això s’acaba», explica Rosa Puig, presidenta de l’Associació de Veïns del Barri del Port. Tot i que l’alcalde Ballesteros no ha volgut donar més detalls, perquè la investigació està en curs, ha fet una crida a la participació ciutadana i es va mostrar preocupat per l’ambient que es pot viure al recentment estrenat parc infantil de la plaça dels Infants.