Albert Puñet: «Ballesteros és un polític esgotat, ja ha arribat el final del seu cicle»

Albert Puñet és el nou president del PDECAT a Tarragona i parla amb ‘Diari Més’ per tractar els temes més destacats de la ciutat

Actualitzada 01/01/2017 a les 20:23

—Perquè va decidir posar-se al capdavant del nou partit?



—Després de molts anys militant a Convergència Democràtica de Catalunya, tenia ganes de fer un pas endavant. El projecte em va il·lusionar i em veia amb forces.



— Quina diferència hi ha entre CDC i el PDECAT?



—El PDECAT és un partit creat des de les bases, ho decidim tot votant. Des del mes de juliol, quan es va crear el nou partit, ja hem votat unes cinc o sis vegades: el nom de la formació, la direcció nacional, els equips comarcals, etc. Tot passarà per unes primàries i les llistes seran obertes i desbloquejades. A més, tenim un règim d’incompatibilitats molt estricte.



—Què vol dir un règim d’incompatibilitats?



—Cap càrrec del partit pot ocupar més de dos càrrecs públics. Si es dóna el cas, els estatuts contemplen un termini de sis mesos –de transitorietat, que se’n diu– per deixar algun dels càrrecs. Una persona no pot ser alcalde, diputat i tenir un càrrec al partit.



—En el seu discurs de presentació deia que «tot el que afecti Tarragona es decidirà aquí». És una frase òbvia.



—És per si alguna persona tenia algun dubte. Els equips locals seran qui decidiran les coses que afectin els seus municipis, i no pas l’executiva nacional.



—També assegurava que el pròxim candidat a l’alcaldia s’escolliria a través de primàries. Això vol dir que canviarà el candidat?



—No, no té res a veure. Això vol dir que els estatuts del partit marquen que qui vulgui aspirar a un càrrec públic haurà de superar unes eleccions primàries. Hi hagi canvi o no n’hi hagi. Avui dia no es contempla el canvi de candidat.



—Com valora la tasca del candidat Albert Abelló?



—Excel·lent. Tant ell com la regidora Cristina Guzmán estan fent una feina titànica a dins de l’Ajuntament. Es pot visualitzar com tiren endavant algunes propostes. I és que, cada setmana, es reuneixen amb associacions de veïns per captar les seves inquietuds i poder traslladar-les al consistori. En política municipal és important denunciar allò que passa a Tarragona i els nostres representants al consistori ho fan.



—Té algun altre candidat a l’alcaldia en ment?



—No. No seré jo qui escollirà ni proposarà candidat.



—Com s’escollirà?



—Tal com marca els estatuts, a través d’unes eleccions primàries.



—Es veu com a futur alcalde de la ciutat?



—Un dels compromisos de la nostra executiva és que cap dels membres que la configura pot formar part de cap llista electoral en els pròxims quatre anys. Per altra banda, parlar de política en futur és complicat i desconegut. El meu compromís és continuar al capdavant del PDECAT. A més, sóc un enamorat de la meva feina –empleat de banca–. Em sento valorat i estimat.



— Quina és la importància dels barris a la ciutat?



— Jo sóc un defensor de la idea que Tarragona és una i està formada per Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador –entre altres barris–, i també el centre. Per això sempre m’he queixat que a la sortida de Bonavista hi ha un senyal que hi posa Tarragona i hi hauria de posar Centre. Nosaltres ens comprometem en escoltar les seves necessitats.



—Què s’ha de fer per recuperar el paper del PDECAT a la ciutat?



—Seguir treballant com fins ara. També és important que els tarragonins recordin tot allò que ha fet bé el partit, que és molt. L’alcalde Joan Miquel Nadal va transformar la ciutat i això ningú ho pot negar, perquè es veu a cada racó.



—Com valora la gestió de l’equip de govern actual?



—De fi de cicle. Aquest mandat està sent molt llarg per l’alcalde. Ballesteros podia escollir entre tres tipus de pacte de govern: un d’esquerres, un en clau nacional i un altre de dretes i espanyolista. Va triar la tercera, que és la pitjor. Cap dels grans projectes de ciutat han vist la llum i això mostra que ha arribat el fi de cicle. Ballesteros va entrar a l’Ajuntament quan jo encara no havia nascut, la qual cosa significa que ja n’hi ha prou. Tarragona es mereix un govern format per persones que prioritzin la ciutat i no les promocions personals.



—Quina opinió té de Ballesteros?



—És un polític esgotat. Hagués pogut acabar com un alcalde correcte i, en canvi, acabarà el seu mandat com un alcalde incapaç de complir cap projecte ni cap promesa.



—Si no existís el PDECAT, a qui votaria?



—No visualitzo ser de cap altre partit, perquè considero que el PDECAT engloba a la perfecció el meu pensament polític.



—Doncs amb qui pactaria?



—No ho sé. Però sé segur que no ho faria mai amb un partit que no defensi el referèndum sobiranista i que posés per davant els seus interessos als de la ciutat.



—Què pensa del sobrecost que suposa l’ajornament dels Jocs Mediterranis?



—Sincerament no me’l crec. A més, si no van ser capaços d’aconseguir més diners dels patrocinadors per poder celebrar l’esdeveniment, que els hi fa pensar que ara n’aconseguiran per pagar el sobrecost. La ciutat ha fet el ridícul més gran de la seva història. Per altra banda, el pacte de la vergonya –PSC, PP i Unió– hauria de trencar-se, ja que no ha servit ni per finançar els Jocs, tal com ens van prometre. No es pot permetre que es continuï danyant la imatge de Tarragona.



—Pensa que haurien de dimitir Ballesteros i Floria pel cas Inipro?



—Sóc molt respectuós amb les decisions judicials. Segons el meu punt de vista, si no hi ha una sentència, no cal dimitir. Si finalment es demostra que Inipro va servir per pagar una campanya de promoció a l’alcalde a través de les xarxes, no només hauran de dimitir, també hauran de donar explicacions a tots els tarragonins. De moment, hem de ser prudents i tenir paciència amb el timing de la justícia.



—El PDECAT és un partit independentista?



—Em fa gràcia aquesta pregunta. Voleu dir que no ho hem demostrat? Els principals càrrecs públics cridats davant dels tribunals per defensar el referèndum són del meu partit, la qual cosa vol dir que hem demostrat que estem a favor de la independència.