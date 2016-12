L'Home dels Nassos torna a sortir l'últim dia de l'any a Tarragona

S'ha estrenat una nova cançó pel personatge, obra de Montse Blay

Redacció

Actualitzada 31/12/2016 a les 16:47

El carruatge de l'Home dels Nassos ha tornat a fer el recorregut tradicional entre el Pla de la Seu i la plaça de la Font aquest 31 de desembre. Lluint, com sempre, tants nassos com dies li queden a l'any, el personatge va tornar a despertar l'interès dels més petits, que el van acompanyar al llarg de tot el trajecte i van esperar a rebre'l mentre sortia al balcó del Palau Municipal.



Mentre els nens saludaven l'Home dels Nassos es va interpretar la nova cançó que l'acompanya. Amb música i lletra de Montse Blay, professora al conservatori de Vila-seca i amb l'arranjament de Joan Moliner, la nova peça recorda la 'trampa' del personatge: «Fixa't, i aviat sabràs/quants dies falta per acabar aquest any,/no caigui en el parany!/Només et caldrà comptar/i ho podràs endevinar!» i amb tornada, que es va repetint: «L'Home dels Nassos, l'Home dels Nassos,/per Tarragona va passejant./L'Home dels Nassos, l'Home dels Nassos,/diu que l'any s'està acabant».



L'Home dels Nassos ha estat una bona estona a la plaça de la Font, on des dels balcons municipals s'ha llençat confeti i, amb perill pels caps més menuts, també s'han llençat amb força un bon nombre de caramels. Després ha tornat a enfilar-se al carruatge i novament acompanyat per alumnat de l'aula d'Instruments Tradicionals de l'Escola Municipal de Música i alumnes de l'Escola d'Instruments Tradicionals El Tecler, ha continuat camí fins a la Part Baixa, arribant cap a l'espai firal on se celebra el Parc de Nadal de Tarragona.