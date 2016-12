Desenes de valents es remullen per última vegada aquest any

Aquesta ha estat la 32a edició del bany de Sant Silvestre

El bany de Sant Silvestre de Tarragona, l'últim de l'any, ja és una tradició a la costa de la ciutat. Aquest 2016 desenes de persones han estat prou valentes com per treure's la jaqueta i la roba, enfundar-se el banyador i sortir corrents cap a l'aigua a la platja del Miracle, tan bon punt el petard ha sonat a la 1 del migdia, en el que ha estat la 32 edició d'aquest esdeveniment.



Abans de remullar-se, però, els participants han pogut participar en una Masterclass de Zuma i Jocs a la Platja per començar a escalfar-se i preparar-se pel repte. El Centre Fitness Beach ha impartit al matí l'activitat de zumba,i el Grup de Joves del Port de l’àrea de Joventut de l’A.V.V del Port han estat els encarregats d'organitzar els jocs.



Algunes persones han aguantat poc segons dins l'aigua, mentre que d'altres hi han estat força minuts. Tot i això, el sol ha brillat aquest dissabte, fent el bany menys dur del que podria haver estat en un dia ennuvolat o plujós. Dseprés de la remullada, els voluntaris de l'associació veïnal han entregat samarretes als participants i caldo calent perquè tornessin a escalfar-se. A més, també hi ha hagut cava i neules per als banyistes participants.