Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 09:47

Ensurt aquest dijous a la nit a l'estació de tren de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra van rebre prop de les 23h d'aquest 29 de desembre un avís per una maleta sospitosa, cosa que va obligar al cos policial a desplaçar-se fins al lloc dels fets i activar el protocol de seguretat. Els agents van fer les comprovacions pertinents i tot va resultar ser una falsa alarma. Les comprovacions van durar un total de quinze minuts, estona que el comboi en qüestió va quedar aturat. Segons han afirmat fonts a Diari Més, els passatgers del tren van ser evacuats seguint el protocol de seguretat. Al cap de 15 minuts, i fetes les comprovacions pertinents que corroboraven que no hi havia perill, es va reestablir el servei.