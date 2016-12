Una alerta veïnal permet detenir cinc individus armats a la Part Baixa de Tarragona

Els detinguts posseïen pals, armes blanques i una pistola simulada i estaven causant aldarulls

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dijous a la nit cinc joves armats d'origen magrebí que estaven causant aldarulls a la Part Baixa de Tarragona. La detenció d’aquestes cinc persones va ser possible gràcies a l’avís d’uns veïns d’aquesta zona, que van trucar al cos policial explicant-li la situació i facilitant-li la seva descripció. Els individus anaven armats amb pals, armes blanques i una arma simulada de foc. Segons ha informat aquest divendres al matí l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, es podria tractar d'un conflicte entre bandes.



Els veïns encarregats d’alertar dels fets van assegurar que havien vist uns joves armats corrent per la Part Baixa, els quals havien baixat d’una furgoneta Chrysler Voyager fosca aparcada al carrer Cartagena, i van marxar ràpidament en direcció al carrer Reial. Diverses patrulles del cos policial es van traslladar fins al lloc dels fets i van trobar a uns joves a la zona del carrer Sant Magí, Cartagena i les Cent Escales que van fugir corrent en adonar-se de la presència dels agents.



Un testimoni dels fets va tornar a trucar a la Guàrdia Urbana per comunicar que la furgoneta havia sortit de la Plaça de la Mitja Lluna en direcció a la Plaça dels Carros i els agents van poder interceptar la furgoneta. Dins del vehicle es van trobar les armes que posseïen els detinguts. Davant d’aquests fets, els agents van procedir a immobilitzar la furgoneta i a detenir els cinc individus per un delicte de desordres públics i tinença il·lícita d’armes. La Guàrdia Urbana va comptar amb la col·laboració dels Mossos d'Equadra.