Muñoz: «El trànsit de la romanitat a la cristiandat és el nostre ADN»

L’arqueòleg ha excavat a la Catedral tarragonina i presideix l’Associació Cultural Sant Fructuós

Carles Gosálbez

Actualitzada 29/12/2016 a les 20:45

Fa dos caps de setmana l’Associació Cultural Sant Fructuós va omplir el passeig arqueològic amb la reconstrucció del primer Nadal de la història, una iniciativa que va ser visitada per 1.200 persones en tan sols dos dies. Aquesta ha estat l’última aportació de l’entitat que presideix l’arqueòleg Andreu Muñoz. La Passió de Sant Fructuós, la reconstrucció d’un funeral del segle V d. de C., l’edició del llibre La Tàrraco dels primers cristians o Bethesda: la història d’un sarcòfag, recreació que va fer en el marc de Tàrraco Viva, són algunes de les activitats que ha portat a terme des que es va constituir l’associació l’any 2000.



Muñoz va manifestar a Diari Més que «estem molt contents perquè fem un treball silenciós que sempre ha tingut molt bona acceptació, i ho fem com a entitat que no està en les esferes de les administracions». L’associació «és un grup heterogeni, format per persones de tot tipus, des de les molt senzilles a professionals». El president de l’associació recorda que l’entitat «es va constituir l’any 2000, si bé funcionem des del 1989».



Andreu Muñoz, que a més de presidir l’associació és arqueòleg, ha intervingut en excavacions d’especial rellevància com la que va buscar el temple d’August a la Catedral, o la de l’exedra romana trobada en el Museu Diocesà, localitzat en un lateral del claustre, considera que Tarragona «ha tingut sort» amb l’interès de l’arquebisbe, Jaume Pujol, per la historia i el patrimoni cultural. Entre altres motius, per haver permès investigar i excavar restes paganes en un recinte dedicat des de fa segles al culte cristià. «Cada pontificat ha aportat alguna cosa a la història de Tarragona i aquí hem tingut bons arquebisbes que s’han interessat pel nostre patrimoni. L’actual és doctor en Pedagogia i li interessa el món científic. Tenim el seu suport per fer treballs de recerca i ha estat molt receptiu a l’hora de traspassar la frontera de l’arqueologia de la prevenció a l’arqueologia de la recerca».



«El cristianisme va crear una cultura i aquesta línia l’hem traspassat en positiu». «Mossèn Serra Vilaró –va posar com a exemple Muñoz– va ser una persona que, recolzat pel cardenal Vidal i Barraquer, es va interessar molt per l’arqueologia i va excavar la Necròpolis. L’actual arquebisbe ha recuperat aquest interès». «L’Església de Tarragona sap que la base de la ciutat i de la institució és l’època romana. Tàrraco va ser seu metropolitana i, en l’època medieval, la restauració també es va basar en el període romà, un important trànsit de la romanitat a la cristiandat, un llarg procés que fa que aquest sigui el nostre ADN», va dir Muñoz.