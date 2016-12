Ballesteros retreu a la CUP que no respecti la justícia

Poc després de saber-se la sentència del Cas Bershka, ballesteros ha afirmat que «a diferència del que han fet alguns, jo no demanaré dimissions»

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), no ha demanat la dimissió de la regidora de la CUP Laia Estrada, condemnada pel cas Bershka, però ha retret al partit anticapitalista que no respecti la justícia.



Les tres activistes jutjades pel cas Bershka, entre elles una regidora de la CUP, han estat condemnades a pagar una multa conjunta de 2.250 euros per responsabilitat civil i tres mesos de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat, que no compliran en no tenir antecedents penals.



Poques hores després de conèixer-se la sentència, Ballesteros s'ha pronunciat i ha assenyalat que «a diferència del que han fet alguns, jo no demanaré dimissions», en referència a Laia Estrada.



Ballesteros ha estat imputat dues vegades, una d'elles «injustament», segons ha dit avui, en la investigació sobre les dietes a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).



L'altre cas és el d'Inipro, pel qual se l'investiga per haver signat factures amb set avisos d'il·legalitat, i sobre el qual l'alcalde ha dit que espera que «la justícia treballi amb tranquil·litat».



I és que el màxim representant de l'Ajuntament de Tarragona creu que «el temps i la justícia posa a cadascú al seu lloc», per això ha expressat el seu respecte per les instàncies judicials i ha retret a la CUP que «només ho fa quan li convé, si no la destrossen».