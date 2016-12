Uns nous premis reconeixeran els empresaris i els comerços de Tarragona

Se celebraran el primer trimestre de 2017 al Teatre Tarragona

29/12/2016

El Teatre Tarragona serà l’escenari dels primers Premis Fòrum Comerç de Tarragona, que organitza la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la ciutat pel primer trimestre de 2017. La consellera de Comerç, Elvira Ferrando, ha explicat que l’objectiu d’aquests guardons és «premiar i reconèixer els empresaris i comerços al detall del teixit comercial i de distribució de Tarragona dins de l’activitat comercial de Tarragona i, al mateix temps, homenatjar al sector comercial».



En la gala, que tindrà caràcter anual, es lliuraran tres categories de reconeixements i premis. D’una banda, hi haurà un reconeixement i homenatge per anys de servei i gestió comercial, en la qual es guardonarà els establiments que compleixen 25, 40, 50, 60, 75 i 100 anys. D’altra banda, es lliuraran quatre Premis Fòrum Comerç Tarragona i, a més a més, en la categoria Comerç 2016 es lliuraran els premis als millors establiments comercials de proximitat de Tarragona; a l’Empresa de l’Any dins de la categoria gran format comercial i el Premi del jurat al comerç Valors de Servei.



La categoria dels millors establiments comercials de proximitat comptarà amb un jurat format per representants de l’Ajuntament de Tarragona, del departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, associacions comercials de la ciutat, PIMEC, Cambra de Comerç, CEPTA, URV, Institut Vidal i Barraquer i Escola Joan XXIII.



Aquells que obtinguin el premi reconeixement i homenatge seran obsequiats amb un diploma acreditatiu. Als premiats amb el Premi Fòrum Comerç Tarragona se’ls lliurarà un trofeu especialment dissenyat, que es presentarà públicament, la primera quinzena de gener. Els premis estan organitzats per la conselleria de Comerç amb la col·laboració de la patronal PIMEC Comerç Tarragona.



Ferrando ha assegurat que vol que tots els actors del sector comercial estiguin implicats en aquests premis, ja que vol fer que aquesta gala sigui «una trobada de promoció i de reconeixement de la important labor de la distribució comercial i del servei del comerç al detall a la ciutat».