Trànsit confirma que el nou radar per tram de la A-7 ja està en proves

L’organisme públic assegura que s’avisarà als ciutadans abans de la seva posada en marxa definitiva, en una data encara per determinar

Actualitzada 28/12/2016 a les 22:03

El nou radar per tram de la A-7 al seu pas per Tarragona començarà a multar en una data encara per determinar del 2017. El Servei Català de Trànsit assegura que ho anunciarà abans de la posada en marxa. El que ara s’acaba d’iniciar és, el període de proves amb les quatre càmeres instal·lades a les estructures metàl·liques a l’alçada del cementiri i de Les Gavarres, segons ha confirmat l’organisme públic a Diari Més. En aquests moments els tècnics de Trànsit estan calibrant el temps mitjà de recorregut i tot el mecanisme per detectar adequadament, quins vehicles han superat els 100 quilòmetres per hora de velocitat mitjana al llarg dels 4.000 metres. «És un procés molt més complicat del que sembla, s’han de realitzar moltes validacions», va explicar fa uns dies una portaveu del Servei Català de Trànsit. De moment, molts conductors ja han minorat la marxa per precaució. Val a dir, que els automobilistes que tinguin com a inici i final de la seva ruta Tarragona, pels accessos i sortides del cementiri, Sant Pere i Sant Pau i l’avinguda Catalunya, queden exempts del radar, ja que el nou aparell només mesurarà als que facin els quatre quilòmetres complets.