Solidaritat al calendari de la Muntanyeta

Les fotografies són retrats dels nois i noies, acompanyats dels professionals i voluntaris del centre

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 20:49

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta ha editat un nou calendari solidari per al 2017 a les portes del 40è aniversari de l’entitat, que se celebra l’any vinent. És per això que, en aquest calendari #2017solidari, els protagonistes de les imatges són els nois i noies, acompanyats dels seus monitors, voluntaris i altres professionals del centre. Les imatges posen en relleu la complicitat entre les persones que, dia a dia, conviuen en el centre i que són la raó de ser de la trajectòria històrica de l’entitat. Com explica Jaume Marí, director general del centre, «les persones són el pilar de la nostra entitat, tant les que atenem com les que vetllen per elles, per això volíem reflectir la seva estreta relació en les imatges del calendari».



Les fotografies són retrats fets per la fotògrafa Cristina Aguilar, i l’edició del calendari compta amb el suport de Repsol, que un any més ha col·laborat en el projecte. El calendari s’ha editat amb dos formats: de paret i de sobretaula. El de paret es pot adquirir amb un donatiu de 10 euros i el de sobretaula, amb un donatiu de 5 euros. El calendari es pot trobar a la seu de La Muntanyeta i també està disponible a la llibreria La Capona.



Per a la campanya d’enguany s’han editat un miler de calendaris, dels quals 600 són de sobretaula i 400 de paret. Des de l’associació s’ha informat que es fan més de sobretaula per què l’any passat van ser els més sol·licitats. A més, aquest 2016 repeteix, per segon any, en la campanya solidària la llibreria La Capona, que d’aquesta manera facilita trobar els calendaris en un punt cèntric de la ciutat de Tarragona.



L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre que gestiona una Escola d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. La finalitat de l’associació és la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars, i la garantia de l’exercici d’aquests drets.



El llarg recorregut de La Muntanyeta va iniciar-se el 16 de setembre de l’any 1977, data en què es reuneixen vuit famílies amb la voluntat de resoldre un problema comú. Per les seves característiques, els seus fills queden exclosos de les escoles i decideixen crear un centre especialitzat. El primer local va ser cedit per l’Arquebisbat de Tarragona, al carrer August. Les primeres accions van anar dirigides cap a tractaments de rehabilitació física i sensorial. A principis de l’any 1981 el servei es trasllada a l’actual emplaçament, situat a la Muntanyeta de Sant Pere. Es tracta d’un terreny i un edifici, d’una antiga escola abandonada que l’APPC condiciona. Aquestes instal·lacions també són cedides per l’Arquebisbat, però uns anys més tard l’Associació les compra i es consolida el centre de Paràlisi Cerebral com una escola d’educació especial, que més tard es denominarà Centre la Muntanyeta.