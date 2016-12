Sant Salvador reclama a l'Ajuntament una pista poliesportiva

Els joves del barri no tenen cap instal·lació per practicar l’esport a l’aire lliure sense restriccions

Actualitzada 28/12/2016 a les 20:52

El barri de Sant Salvador reclama més espai per als seus joves. Ara com ara, aquesta àrea de Tarragona no disposa de cap mena d’equipament a l’aire lliure perquè els nois i noies puguin practicar l’esport sense condicionament horari o de disponibilitat. «No tenen on poder jugar a pilota o relacionar-se amb altres nois i noies, jugant. Els caps de setmana, per exemple, si no hi ha partits de futbol, l’estadi municipal està tancat. I fora de l’horari lectiu, l’escola i l’institut, que tenen unes pistes esportives molt maques, també estan tancades», desgrana Toni García Villarubia, president de l’Associació de veïns de Sant Salvador i Sant Ramon.



El que proposa l’entitat veïnal és que l’enorme solar buit, propietat de l’Ajuntament, que hi ha a l’avinguda de Sant Salvador, entre l’Institut Pont del Diable i un edifici d’equipaments de Telefónica, es destini al lleure dels joves. Volen que aquest cèntric terreny a tocar de l’arteria principal del barri –on es concentren botigues i establiments de restauració–, es converteixi en punt de referència per als adolescents, on puguin crear i reforçar la cohesió i els vincles entre ells.



«Alguns nois i també algunes mares em paren pel carrer per demanar-m’ho. Aquesta és la nostra demanda real per aquest barri. A més, tampoc demanem res de l’altre món. El solar ja és propietat del consistori, només caldria netejar-lo, anivellar-lo i posar-hi formigó», desenvolupa el president. Voldrien una, o diverses pistes poliesportives, on els adolescents poguessin practicar el futbol i el bàsquet indistintament, segons el gust de cada grup d’amics. «Ara mateix l’únic que tenim al barri, a l’aire lliure, és una cistella a la plaça principal, que no servei per a res. Hi ha també tres parcs infantils però són per a nens petits», apunta García.



L’associació de veïns també demana que Sant Salvador no sigui menys que altres barris i pugui comptar, en aquest mateix espai, amb un gimnàs a l’aire lliure adaptat per a la gent gran: aquells petits circuits que es poden trobar ja en diversos barris i parcs de la ciutat.



La idea seria aprofitar l’enorme solar per incloure aquestes dues instal·lacions esportives, i també una zona de lleure amb taules i bancs de fusta on els veïns poguessin fer vida social. Aquest espai de pícnic està fins i tot, disposat a costejar-lo la mateixa associació, amb la col·laboració veïnal: «Farem el que sigui necessari dins de les nostres possibilitats. La gent pot col·laborar, i les empreses que vulguin vincular-se també poden fer-ho. Tot i que està clar que el projecte principal, el de la construcció de les pistes poliesportives la de dur a terme l’Ajuntament».



Des de l’associació es mostren convençuts que crear un espai propi per a la joventut reduiria de forma dràstica el nombre de petits delictes i entremaliadures que es cometen a Sant Salvador i Sant Ramon.