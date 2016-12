Millo reitera el compromís de l'Estat amb els Jocs «si s'aproven els pressupostos generals»

El delegat del govern espanyol a Catalunya ha visitat Tarragona aquest dijous

ACN

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 15:25

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha rebut aquest migdia al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, en una visita institucional. En aquesta trobada, Millo ha afirmat que l'Estat reitera el seu compromís ferm, inamovible i sòlid en la celebració dels Jocs Mediterranis. Ha assegurat que aquest és un compromís del govern d’Espanya, i que com a delegat es compromet a col·laborar i a fer tots els esforços que siguin necessaris per tirar-ho endavant.



També ha destacat que ara, l’objectiu principal, és que s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat del 2017. En aquest sentit, ha recalcat a Ballesteros que l'esdeveniment tindrà partida pressupostària sempre i quan el PP tingui prou suport per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2017. Davant aquesta al·lusió, Ballesteros s'ha mostrat confiat que el PSOE no posarà pals a les rodes i seguirà donant les «mostres de diàleg», com ha mantingut fins ara. «Ens hi deixarem la pell perquè s'incloguin en els pressupostos del 2017», ha declarat.



Per altra banda, en una roda de premsa posterior, Ballesteros ha explicat que durant la reunió també han parlat sobre infraestructures, l'impuls que necessita el corredor del Mediterrani, i que Tarragona ha de ser vista a Catalunya i a Espanya com a capital de la cultura clàssica per la seva declaració de conjunt arqueològic Patrimoni Mundial.