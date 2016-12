La Urbana sanciona un supermercat de Pere Martell per vendre alcohol a menors

El control a l'establiment es va fer mentre se celebrava la Festa de Cap d'Any Universitària i es va detectar que tampoc tenia llicència, assegurança ni extintors en ordre

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 14:03

La Guàrdia Urbana ha sancionat un supermercat per la venta d’alcohol a menors. L'establiment està ubicat al carrer Pere Martell i els fets es van produir el passat 22 de desembre, quan la Divisió de Serveis Especials i Proximitat de la Urbana realitzava un control d’establiments de venda de begudes alcohòliques a menors d’edat en motiu de la Festa de Cap d’Any Universitària a la Tàrraco Arena Plaça.



D'acord amb aquest control, a les 23.15h. els agents van observar com entraven i sortien un grup de joves d’un supermercat al carrer Pare Martell. Després d’estar uns minuts a la porta de l’establiment, els agents van sospitar, pel seu aspecte, que es tractava de menors d’edat i que els treballadors del supermercat no demanaven el DNI als joves a l’hora de pagar les begudes alcohòliques.



Els agents van identificar a quatre joves que portaven dues ampolles de vodka. Un cop comprovat que 4 tenien 16 anys, van intervenir les begudes. A continuació van aixecar acta identificant l’encarregat de l’establiment, que no tenia a la seva disposició la llicència municipal d’obertura d’establiment, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil i tenien la revisió dels tres extintors de seguretat caducats. Els agents van aixecar acta de tot plegat i van imposar a l’establiment una sanció per la venta d’alcohol a menors.