La presó de Pilats al Pretori i el grafit de l'Antiga Audiència, senyalitzats com a espais de memòria

Són dos indrets emblemàtics en la resistència i oposició antifranquista

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 12:08

L’Ajuntament ha instal·lat noves senyalitzacions a la Presó de Pilats al Pretori i al grafit de l’Anitga Audiència que els identifiquen com a espais emblemàtics de la memòria a Tarragona. Aquesta acció s’emmarca en el projecte Espais de Memòria, que pretén senyalitzar i mantenir els llocs representatius de fets relacionats amb la resistència i oposició antifranquista.



La torre romana del Pretori va ser l’anomenada Presó de Pilats, un espai destinat a presó provincial fins el 1953. Un total de 6.900 persones van passar per aquesta garjola entre 1939 i 1948. La senyalització d’aquest punt permetrà recordar el patiment i esforç de les persones demòcrates en la lluita contra la dictadura. Per altra banda, el grafit a l’interior de l’Antiga Audiència és la única resta material que testimonia l’inici de la Guerra Civil a Tarragona.



El consistori tarragoní ja ha realitzat en altres ocasions activitats de recuperació de la Memòria Històrica en col·laboració amb el Memorial Democràtic i l’Associació de Víctimes de la repressió Franquista a Tarragona. L’any 2009 es va dignificar la fossa comuna del Cementiri de Tarragona, que l’any següent es millorava amb l’escultura anomenada Dignitat, obra de Salvador Mañosa, donada per l’Associació de Víctimes del Franquisme de Tarragona. Per altra banda, el 2011 es va inaugurar un monument al Camí de l’Oliva en record dels afusellats en aquell indret. Pocs anys després l’Associació de Víctimes del Franquisme de Tarragona hi va afegir una placa de recordatori. Aquesta mateixa entitat va inaugurar el 2014 una placa d’homenatge a les dones que van estar empresonades al convent de religioses Oblates.



La consellera de Patrimoni de l’Ajuntament, Begoña Floria, ha destacat que «aquests projectes són importants perquè permeten treballar ferides i coneixements de la historia de la nostra ciutat», tot i que admet que «són complexos de dur a terme perquè hi ha diferents sensibilitats».