Reclamen una marquesina a la parada de l'EMT de Joan XXIII

És utilitzada sobretot per gent gran provinent de l’hospital, que no pot seure enlloc

Actualitzada 27/12/2016 a les 21:01

Tres línies d’alta demanda, 137 busos al dia en jornades laborables, centenars de passatgers diaris i un hospital a la porta. Tots aquests elements no semblen suficients perquè l’EMT es decideixi a instal·lar una marquesina o almenys un parell de bancs perquè els usuaris, sovint persones grans, puguin esperar el bus a la parada de Doctor Mallafré 7, davant de Joan XXIII, en unes millors condicions que les actuals. No hi ha cap tipus de suport, els ciutadans han d’esperar de peu, evitar la pluja als tendals d’un bar instal·lat al bloc annex o al petit accés de l’edifici. No passa el mateix en les dues parades de l’EMT de la vorera del davant, uns metres més avall i tocant a l’hospital, que sí que tenen resguard de metall i vidre.



La de Doctor Mallafré 7, és una parada especialment transitada per pacients i usuaris de l’hospital, sovint amb malalties que fan difícil suportar més de cinc minuts de peu, esperant. «Visc gairebé a l’hospital perquè em van operar fa poc de la cama i he de venir molt sovint. No puc estar massa estona aixecada i parada, perquè sinó em fa mal. Quan espero el bus l’únic remei que tinc és recolzar-me a la tanca de la terrassa del bar», apuntava ahir al matí Olga Duarte, usuària de la línia 54 i resident a Sant Pere i Sant Pau.



En el mateix cas es troba l’Andrés Robledo, de 84 anys, que agafa diàriament la línia 22 en direcció al Serrallo en aquesta parada. «Aquí pugem molta gent gran i, quan espero, veig a algunes persones amb crosses, crec que seria necessari almenys posar uns bancs», explicava l’home. De fet, tots els usuaris de Joan XXIII provinents del Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador i que fan ús del transport públic, han d’acabar passant per aquesta parada per tornar a casa amb les línies 22, 54 i 85.



Alguns ciutadans mitiguen l’espera asseient-se a les cadires de la terrassa del bar del costat, un fet que molesta l’establiment, especialment a l’estiu, quan les taules de l’exterior van més buscades. «Si són persones grans o veig que porten la cama enguixada, no els hi dic res, però si són joves, sí que els hi pregunto si prenen alguna cosa o els hi demano que s’aixequin», apuntava una treballadora. De fet, un usuari, Celestí Llistern, recorda que fa uns anys, quan es va instal·lar la parada, l’establiment va col·locar un cartell a la zona de terrassa demanant que els ciutadans que esperaven el bus no s’assaguessin. A la comunitat de propietaris del bloc annex també molesta la situació, ja que alguns dels usuaris que esperen entren a l’accés del seu bloc per resguardar-se, «i a vegades també ho deixen brut amb llaunes de refresc», explicava un veí.



La solució passaria perquè una de les dues noves marquesines que Clear Channel –l’empresa adjudicatària del manteniment de les parades de bus i de la publicitat– té l’obligació d’instal·lar anualment a la ciutat, es posés en aquest punt, prèvia ordre de la EMT. Cal recordar que cada unitat té un cost aproximat de 15.000 euros segons la licitació que va realitzar l’Ajuntament.