L'Arxiu de Tarragona digitalitza més de 3.000 plànols dels segles XIX i XX

Hi ha una mostra amb més de 150 documents que es poden consultar a través del web municipal

Actualitzada 28/12/2016 a les 18:18

L'Arxiu Municipal de Tarragona ha digitalitzat més de 3.000 plànols dels segles XIX i XX, la majoria del propi fons municipal, però també d'altres fons com el de l'emblemàtica Fàbrica de Tabacs que hi va haver a la ciutat. Després de la corresponent digitalització que assegura la preservació d'aquests documents de gran format, s'han seleccionat 154 plànols per oferir una mostra de tot aquest conjunt al web municipal. En concret, 116 plànols corresponen a edificis públics de la ciutat, tant d'obres executades com d'altres que mai es van executar, i 38 dibuixos o plànols més que formen part de projectes relacionats amb el mobiliari urbà, els monuments i els vehicles municipals. Des del web de l'arxiu , es poden visualitzar els plànols originals d'edificis que encara es conserven com l'escorxador, el mercat central, la quinta de sant Rafael o el col·legi de les Teresianes. També d'altres que ja no formen part de l'espai urbà, com l'Escola d'Art o el cafè bar del Passeig de les Palmeres. I d'altres que mai es van arribar a construir, com el Cinema Mundial o l'Escola de Comerç del carrer Smith. D'altra banda, en relació als monuments i el mobiliari urbà es pot veure, entre d'altres, els projectes del monument a Roger de Llúria, els quioscos de la Rambla o els models de cotxes de bombers d'inicis del segle XX.Aquesta selecció de plànols s'afegeix a les 33.650 fotografies accessibles a través del web de l'arxiu, de manera que es pot veure una part del fons disponible en aquest equipament cultural que s'encarrega de gestionar, custodiar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Tarragona. A més del fons generat per l'Ajuntament de Tarragona, custodia 32 fons i 11 col·leccions documentals, des dels pergamins fins als documents electrònics. Representen més de 8 quilòmetres lineals de documentació, que comprèn un període que va des del segle XII fins al segle XXI.