Els més valents tornaran a remullar-se l'últim dia de l'any en el 32è bany de Sant Silvestre

L'esdeveniment es completarà amb una Masterclass de Zumba i jocs a la platja

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 15:49

S'acosta l'últim dia de l'any i, amb ell, el bany de Sant Silvestre, que enguany arriba a la seva 32a edició. Els valents que en prenguin part també podra participar, abans de remullar-se, en una Masterclass de Zumba i Jocs a la Platja.



El Centre Fitness Beaxh impartirà a les 10.30h a la platja de la Comandància la Masterclass de Zumba, mentre que a les 11.30h tindrà lloc els Jocs de Platja, per grans i petits, a càrrec del Grup de Joves del Port de l’àrea de Joventut de l’A.V.V del Port. El cap de comunicació i secretari de l'associació, Adrià Recasens, al capdavant de la Comissió de Joventut, Cultura i Festes de l'entitat, tornarà a fer de speaker.



La tradicional remullada de Cap d’Any s’iniciarà a les 13h amb el petard que donarà el tret de sortida. A continuació els voluntaris de l'associació veïnal entregaran les samarretes, caldo calent, cava i neules per als banyistes participants, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, Port de Tarragona i la cobertura del Blog del Barri del Port i Barri del Port TV. També es premiarà a la millor disfressa i es reservaran algunes samarretes per als que s'atreveixin a cantar.